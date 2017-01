16.01.2017, 11:59 Uhr

Ice Birds und Junghaie ex aequo auf Rang eins

RAMINGSTEIN. Die Ice Birds gewannen in St. Peter/Jbg. gegen ein Gastteam aus Bruck/Mur 7:0. Den Junghaien aus St. Peter unterlagen sie mit 2:3; die Jungmoskitos aus Mühlen besiegten die Birds mit 2:0. Somit liegen die Ice Birds und die Junghaie vor dem letzten Spieltag, am 29. Jänner in Ramingstein, gemeinsam an der Tabellenspitze.

Gefällt mir

0