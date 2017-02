12.02.2017, 16:41 Uhr

Skirennen in St. Michael

Am vergangenen Sonntag fand in St. Michael das Abschlußrennen des Intersport Frühstückl Kids Pisten Cup der Saison 2016/17 statt. Über 120 StarterInnen der Geburtsjahrgänge 2005 - 2012 nahmen in zwölf verschiedenen Startergruppen an dem Bewerb teil. Bei guten äußeren Bedingungen sah man sehenswerte Leistungen der jungen Skirennläufer. Die Tagesbestzeit wurde von Elisa Marie Eder vom USC Mariapfarr Weisspriach erzielt. Bei der anschließenden Siegerehrung wurden die Tagessieger und auch die Gesamtsieger im Kids Cup bekanntgegeben. (Ergebnisse unter: www.skizeit.at)