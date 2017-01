Lungau bei Futsal-Landesmeisterschaft

27.01.2017, 09:18 Uhr

Zehn Mannschaften, zwei aus dem Lungau spielten in Salzburg um den Einzug in die Bundesmeisterschaften Anfang März in Villach. Trotz guter Leistung verpassten die Tamsweg-Teams den Einzug.

Zwei Mannschaften aus dem Lungau

LUNGAU/SALZBURG (tru).Gute Leistungen zeigten die Lungauer Vertreter Mitte Jänner bei den Futsal-Landesmeisterschaften der österreichischen Schülerliga. Beim Finalturnier in der Sporthalle Alpenstraße spielten die zehn besten Schulteams Salzburgs um den Titel Landesmeister.Der Lungau war aufgrund der Leistungen im Vorjahr erstmals nach langer Zeit wieder mit zwei Mannschaften, der NSMS Tamsweg und dem BG Tamsweg, dabei.Beide Teams starteten mit einem Unentschieden in das Turnier. Mit mehr Abschlussstärke wäre in beiden Spielen ein Sieg und die Überraschung möglich gewesen. Anschließend folgten die Spiele gegen die Gruppenfavoriten, die nach ansprechenden Leistungen knapp verloren gingen. Die beiden letzten Gruppenspiele gegen namhafte Gegner mussten die Entscheidung bringen.

Ergebnisse

Die NSMS Tamsweg spielte gegen die NMS Bad Hofgastein und erkämpfte sich ein Unentschieden. Für das BG Tamsweg ging es gegen die NMS Mittersill. In einem guten und disziplinierten Spiel schafften die Gymnasiasten einen 2:0 Sieg und überholten damit Mittersill auch in der Tabelle. Doppeltorschütze war Vendel Takacs aus St. Michael. Für die NSMS Tamsweg erzielte Silvano Sampl das einzige Tor des Turniers.Beide Mannschaften schlossen die Gruppenphase am 4. Tabellenrang ab. Da für die Reihung der Platzierten nicht der Platz in der Gruppenphase entscheidet, sondern die Anzahl der erspielten Punkte klassierte sich die NMS Mittersill knapp vor der NSMS Tamsweg. Damit ging der zweite Startplatz für den Lungau für das nächste Jahr wieder verloren.Landesmeister wurde die NMS Kuchl und vertritt damit das Bundesland Salzburg bei den Bundesmeisterschaften Anfang März in Villach.