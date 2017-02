Mondscheintour 2017

11.02.2017, 22:38 Uhr

156 Sportlerinnen und Sportler machten die Mondscheintour auch 2017 zu einem Erlebnis.

St. MARGARETHEN (red). 156 Schibergsteigerinnen und Schibergsteiger kamen am Samstag Abend zusammen, um für die gute Sache am Aineck zur Brandweinerhütte aufzusteigen.als Veranstalter konnte wieder viele Sponsoren gewinnen. Das gesamte Startgeld von 12 Euro geht dafür an eine bedürftige Familie. Dass trotzdem jede/r Teilnehmerin 2 Getränke gratis bekommt, dafür sorgt die Brandweinerhütten - Wirtin, die inzwischen begehrten Messer werden ebenso zur Verfügung gestellt wie die zahlreichen Sachpreise, die am Ende der Veranstaltung verlost wurden.Unter den Teilnehmern waren viele bekannte Personen, allen voran LAbg Bgm, Innungsmeister, Polizeichef, Autohausleiter, "Plankenauer"-Leiter Franz Kollreider, und viele mehr aber auch(Preberlauf) oder Horst Seifter (Fanningberglauf), die ja beide selber Schitourenwettkämpfe veranstalten. Aber auch alle anderen TeilnehmerInnen waren von der empfehlenswerten Veranstaltung begeistert und werden wohl auch bei der nächsten Auflage der Mondscheintour dabei sein.