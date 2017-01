Ravens stechen den Leader

16.01.2017, 11:45 Uhr

Dark Green Ravens schicken den EC Salzburg Hornets II ohne Punkte heim.

RAMINGSTEIN. Am Samstag empfingen die Dark Green Ravens aus Ramingstein den EC Salzburg Hornets II, der als Tabellenführer der Division 3 des Salzburger Eishockeyverbandes in den Lungau kam. Nach einer spannenden Partie gingen die Ravens mit einen 5:2 als Sieger vom Platz. Man oft the Match war Dominik Glabatsch: der 15-jährige Ravens-Goalie hielt sein Team in brenzligen Situationen im Spiel und zeigte einige "Big-Saves". Am kommenden Samstag empfangen die Ravens, um 18 Uhr die Spielgemeinschaft St.Martin/Saalfelden – wiederum ein Spitzenspiel, da die Pinzgauer als einziges Team der Liga noch keinen Punkt abgegeben haben.