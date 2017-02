Tagessieg der Salzburger Feuerwehrjugend geht nach Unternberg

03.02.2017, 17:40 Uhr

Lukas Graggaber aus Unternberg war auf Tagesbestzeit-Kurs!

Lukas Graggaber – der Goldjunge!

LUNGAU. Die Feuerwehrjugend aus Unternberg konnte bei den 26. Schimeisterschaften der Salzburger Feuerwehrjugend zum zweiten Mal in Folge den Landesmeister aus ihren Reihen bejubeln.Mit einer sensationellen Zeit von 42,35 Sekunden sicherte sich Lukas Graggaber in der Klasse III den Tagessieg. Weitere Stockerlplätze gingen in Klasse II mit Rang drei an Simon Petzlberger aus Sankt Michael im Lungau; in Klasse IV ging der dritte Rang an Sebastian Eder aus Unternberg. Mit Christof Hinterberger, der die Klasse V für sich entschied, ging dann auch noch ein dritter Pokal nach Unterberg. In Klasse VI erreichte Thomas Kremser aus Sankt Michael im Lungau den zweiten Rang.

450 Skifahrer, 200 Rennfahrer

Die Schimeisterschaften der Salzburger Feuerwehrjugend fand am 29. Jänner in Eben im Pongau statt. Es wurde ein Schitag für die Feuerwehrjugendgruppen aus dem Bundesland Salzburg veranstaltet. 450 Feuerwehr-Schisportler waren mit dabei und von diesen nahmen 200 am Rennen teil.