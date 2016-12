Tamsweger holen den Landesmeistertitel

23.12.2016, 00:00 Uhr

Das Tischtennis-Duo Hans Jürgen Neumann und Karl Stöckl schlägt sich souverän.

TAMSWEG. Der letzten sportliche Aufrtitt des Tischtennis-Jahres 2016 von Vertretern des TTC Intersport Frühstückl Tamsweg war erfolgreich: Bei den Landesmeisterschaften für Senionen in der Krobatinkaserne in Sankt Johann holten im Bewerb der über 60 jährigen Hans Jürgen Neumann und Karl Stöckl den Landesmeistertitel. Das Duo gewann alle seine Mannschaftskämpfe in souveräner Manier, siegte verdient, wenn auch unerwartet.

Silber-Ränge der Jugend

Ausgezeichnet schlugen sich auch zwei Akteure der Tamsweger Tischtennis-Jugend. Sebastian Eder und Diego Marquez-Trigo konnten jeweils sechs von sieben Einzelspielen erfolgreich gestalten und belegten damit jeweils Platz zwei in ihren Gruppen. Damit schafften beide auf Anhieb den Aufstieg in die nächste Leistungsstufe und tankten viel Selbstvertrauen und Motivation für das kommende Sportjahr, wo sie auch in den Meisterschaftsbetrieb bei den Tamsweger Herren einsteigen werden.