Zwei Teams fahren zum Landesfinale

31.12.2016, 00:00 Uhr

BG Tamsweg und NSMS Tamsweg fahren zum Hallenfußball-Landesfinale am 18. Jänner 2017 nach Salzburg.

BG Tamsweg gewinnt Pool B

TAMSWEG (pjw). Am 7. Dezember 2016 fand in der neuen Großsporthalle in Tamsweg ein Schülerliga-Hallenturnier statt. Gespielt wurde im Futsal-Modus, das heißt mit speziellem sprungträgem Ball und ohne Banden. Gleichzeitig war das Turnier auch das Qualifikationsturnier für die Landesmeisterschaften am 18. Jänner 2017 in Salzburg.Die Vorrunde im Pool B war sehr ausgeglichen und es fielen wenig Tore. Nach jeweils drei Spielen konnte sich das BG Tamsweg als Gruppensieger mit zwei Siegen und einer Niederlage für das kleine Finale qualifizieren. Gegner war die NSMS Tamsweg, die sich hauchdünn dank der besseren Tordifferenz gegen die NMMS St. Michael durchsetzte und ebenfalls im Finale stand. Das Finale verlief sehr ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. Bis zum Schluss stand es 0:0. Drei Sekunden vor Ende probierte es Nico Winkler (BG Tamsweg) mit einem Weitschuss fast von der Mittellinie. Der hohe Ball wurde immer länger, ging über den Tormann drüber, von der Latte auf dessen Rücken und blieb auf der Torlinie liegen. David Zirnsak reagierte schnell und drückte den Ball mit der Schlusssirene über die Linie. Die Freude bei den Gymnasiasten war riesengroß.

NSMS Tamsweg holt Pool A

Die Torschützenkönige

Zwei Landesfinalisten

In Pool A entwickelte sich von Beginn an ein Zweikampf zwischen den beiden Tamsweger Schulen. Die Vorrunde gewann die NSMS Tamsweg mit sieben Punkten vor dem BG Tamsweg mit sechs Punkten. Am dritten Platz mit zwei Punkten die NMS Mariapfarr und am vierten Platz mit einem Unentschieden die NMMS St. Michael. Das Finale wurde über 15 Minuten gespielt. Das BG Tamsweg war feldüberlegen, die NSMS hatte die besseren Torchancen. Beide Tormänner boten tolle Leistungen und ließen kein Tor zu. So musste die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen. Jeweils drei Schützen jeder Mannschaft traten an. Den ersten Elfmeter des BG Tamsweg parierte der Torhüter, alle weiteren Schützen konnten ihren Strafstoß verwerten. Damit gewann die NSMS Tamsweg.Beide Torschützenkönige kommen aus dem BG Tamsweg. Im Pool A gewann Matthias Brugger mit vier Toren, im Pool B freute sich David Zirnsak mit drei Toren über den Pokal für den besten Torschützen.Wegen der guten Lungauer Leistung beim Landesturnier 2016 kann der Bezirk heuer zwei Mannschaften zur Landesmeisterschaft entsenden. Somit vertreten beide Finalisten – BG Tamsweg und NSMS Tamsweg – den Lugnau am 18. Jänner 2017 beim Turnier in Salzburg.