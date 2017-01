Zweiter Lauf zum G.A.S Bezirkscup am Fanningberg

07.01.2017, 19:30 Uhr

Bei den Kindern waren 58 StarterInnen gemeldet, 49 kamen in die Wertung.Die KlassensiegerInnen: Viktoria Pankratz, Anna-Lena Eder, Lena Kerschhaggl, Elisa Marie Eder, Ben Schoklitsch, Maximilian Steiner, David Hönegger, Lukas Schilchegger, Martin Wieland.

In den Kategorien U12 waren 54 WettkämpferInnen gemeldet, wovon 47 in die Wertung kamen.Die KlassensiegerInnen: Elena Marquez-Trigo, Elisa-Theresa Rainer, Cheyenne Konrad, Johanna Perner (Tagesschnellste), Nina Gfrerer;Damenklasse: Irmgard Gfrerer (USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH);Matthias Brugger, Mathias Prattes, Gianluca Sager, Felix Sagmeister, Roland Sampl (Tagesschnellster);Allgemeine Herrenklasse: Michael Laßhofer (USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH);Volker Scharfetter, Josef Laßhofer;Versehrtenklasse: Andreas ThomasbergerDer nächste Lauf findet am 14.01.2017 am Fischerkogellift Aineck statt.Alle Ergebnisse auf " Skizeit