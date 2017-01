Alle Vermieter in Mauterndorf geben ab 2018 die "LungauCard" automatisch aus!

25.01.2017, 06:00 Uhr

Vieles vergünstigt, einiges kostenfrei!

MAUTERNDORF. Während die Teilnahme an der "LungauCard" in den übrigen Lungauer Tourismus-Gemeinden den Vermietern frei steht, werden in Mauterndorf ab der Sommersaion 2018 sämtliche Vermieter ihren Gästen die "LungauCard" automatisch zur Verfügung stellen. Das dies in Mauterndorf ab 2018 flächendeckend geschieht, wurde in der Generalversammlung 2016 des Tourismusverbandes beschlossen. Die Finanzierung soll über die Ortstaxe abgewickelt wird.

Gast & Vermieter profitieren

"Wir sind hier Vorreiter!"

Was ist die "LungauCard"?

"Diese flächendeckende LungauCard für Mauterndorf bringt den Vorteil, dass alle Vermieter gleiche Voraussetzungen haben", erklärt Peter Schitter, der Obmann des örtlichen Tourismusverbandes. "Der Gast hat dann automatisch das Produkt LungauCard in Händen und somit 20 Vergünstigungen zum Nulltarif und zusätzliche 32 vergünstigte Angebote unserer Bonus-Partner", ergänzt Schitter. Gratiseintritt gibt es beispielsweise in alle Lungauer Freibäder, für den Burg-Mauterndorf-Besuch, die Nutzung der Bergbahnen."Da in Restlungau auf freiwillige Teilnahme der Betriebe gesetzt wird, sieht sich Mauterndorf hier als Vorreiter", freut sich Schitter, denn er ist überzeugt: "Dieser Werbeaufhänger am Markt wird bei unseren Zielgruppen einschlagen! Wir wollen dabei hauptsächlich Familien ansprechen, weil das All-inclusive-Gefühl zieht in dieser Zielgruppe!".Die "LungauCard" wurde 2012 eingeführt. Anbieter ist die Ferienregion Lungau mit den beteiligten Orten und Gemeinden. Die LungauCard ist eine touristischen Gästekarte, die ausschließlich in der Sommersaion gilt, und die mit All-Inclusive- sowie Rabatt-Leistungen bei regionalen Partnerbetrieben für Lungau-Gäste, während der Zeit ihres Aufenthaltes in der Region, aufwartet. Die LungauCard erhalten nur Urlauber, da sie an einen Urlaubsaufenthalt im Lungau mit mindestens einer Übernachtung (also bei Anmeldung/Eintrag ins Meldebuch) gekoppelt ist.Durch die Karte sollen Gäste den Lungau besser kennen lernen bzw. soll die Ferienregion für den Gast greifbar werden: Ausflugsziele und Infrastruktureinrichtungen, aber auch abwechslungsreiche Freizeitprogramme sollen gebündelt sowie deutlicher wahrgenommen werden.