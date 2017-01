Bio-Energie aus Stadl für die Häuser im Murtal

26.01.2017, 06:00 Uhr

Biokohle, Wärme und Strom: all das erzeugt die BioNahwärme Stadl an der Mur auf innovativste Weise.

STADL AN DER MUR. In Stadl an der Mur geht man einen innovativen Weg, um Energie zu erzeugen: mit neuen Prozesstechnologien wird in der „BioNahwärme Stadl an der Mur VersorgungsGmbH“ Wärme und seit dem Vorjahr auch Strom (Elektrizität) und Biokohle erzeugt. Seit 1998 ist das Werk in Stadl an der Mur in Betrieb und seither ein sicherer Garant dafür, dass derzeit 100 Kunden mit Wärme versorgt werden können und nun auch mit Strom: 1.200 KW beträgt die thermische Leistung und 350 KW die elektrische Leis-tung des Werks.

Die BioNahwärme Stadl an der Mur, die mit der Tiroler Firma SynCraft Automation GmbH, die auf Holzvergasertechnologie spezialisiert ist, zusammenarbeitet, versucht ständig am Drücker zu bleiben und mit der Zeit zu gehen. Die höchst innovative und neu definierte Schwebefestbett-Technologie von SYNCRAFT® revolutioniert die Energiegewinnung aus Holz. So können SYNCRAFT®Werke den günstigen Brennstoff Waldhackgut in höchste Gasqualität umwandeln, um so einen überdurchschnittlich hohen elektrischen Wirkungsgrad von 30% zu erzielen. Neben der hohen Anlagenverfügbarkeit, dem innovativen Hoch- und Niedertemperaturkreis, keinen Zusatzkosten für den laufenden und sicheren Dauerbetrieb, differenziert sich das Holzkraftwerk durch die Gewinnung des Wertstoffes Aktivkohle bzw. Holzkohle. Damit schließt sich der ökologische Kreislauf und die CO2-neutrale Energiegewinnung liefert Rendite. Dafür wurde SYNCRAFT® im Jahr 2016 mit dem renommierten „Energy Globe“ ausgezeichnet.Und so arbeitet die SYNCRAFT®-Technologie – BioNahwärme-GF Wolfgang Schlick erklärt: „In der ersten Stufe werden die Hackschnitzel in Holzkohle umgewandelt: das nennt man Pyrolyse. Für die Vergasung gelangt die Holzkohle dann in einen Schwebereaktor. Anders als bei den klassischen Festbettreaktoren wirkt der Gasstrom nicht nach unten, sondern entgegen der Schwerkraft nach oben, wodurch die Holzkohleschüttung im Vergaser unabhängig vom Feinanteil locker und durchlässig bleibt. Fremdkörper, wie zum Beispiel Steine, lassen sich durch den Aufwärtsstrom einfach ausscheiden. Das im Schwebereaktor teerfreie Holzgas gelangt hierauf in einen Heißgasfilter, der die Staubpartikel rausnimmt. So entsteht bei uns in Stadl an der Mur neben Wärme und Strom auch Biokohle“, freut sich Wolfgang Schlick. Die Biokohle wird beispielsweise in der Landwirtschaft als Bodenverbesserer eingesetzt. „Die Gewinnung der Biokohle hilft uns wesentlich zur Erreichung einer CO2-neutralen Bilanz“, ist Geschäftsführer Wolfgang Schlick begeistert.Der vom Bio Nahwärmewerk verarbeitete Rohstoff ist Holz. Lieferanten sind die umliegenden regionalen land- und forstwirtschaftlichen Betriebe. Der Vorteil für sie: Die Lieferanten finden bei der BioNahwärme Stadl an der Mur einen Abnehmer für jenes Holz, das bei der Sägeindus-trie als minderwertige Ware gilt: das sind zum Beispiel Altholz, Strauchschnitt, Ast- und Wipfelholz, Sägespäne, Schleif-, Faser- und Brennholz. „Dieses Holz ist ein Neben- bzw. Abfallprodukt der Forstwirtschaft. Bei Bio Nahwärme Stadl an der Mur verarabeiten wir es zu Hackgut“, erläutert Schlick.Die BioNahwärme Stadl ist zugleich Demonstrationsanlage für SYNCRAFT®; denn Interessierte aus aller Welt blicken mit Neugier nach Stadl an der Mur, wo auf innovativste Weise Biokohle, Wärme und Strom erzeugt wird. Delegationen aus aller Welt – letzte Woche zum Beispiel war eine internationale Kongressgruppe vor Ort – kommen regelmäßig zu Besuch, um von den Betreibern der BioNahwärme Stadl an der Mur zu lernen.Zur Sicherung der weltweiten Energieversorgung ist die Energieerzeugung aus erneuerbaren Rohstoffen unerlässlich und ist insbesondere Holz ein wichtiger Energieträger. Basierend auf der eigenen jahrelangen Forschungs- und Entwicklungsarbeit, ist es SYNCRAFT® mittels seiner bahnbrechenden High End- Technologie gelungen, den nachwachsenden Rohstoff sowohl effizient als auch effektiv in Wärme und vor allem in Strom umzuwandeln. Die patentierte Energieumwandlungstechnik überzeugt dabei nicht nur durch den maximalen Brennstoffnutzungsgrad von 92%, sondern auch durch die Wirtschaftlichkeit. Nicht zuletzt garantiert die sichere wie wirtschaftliche Bioenergie-Versorgung durch SYNCRAFT® dem Holzkraftwerk Unabhängigkeit von traditionellen Versorgungskonzepten.