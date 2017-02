C&P am Postplatz feiert ein Jahr

01.02.2017, 16:32 Uhr

Mit erstem Februar 2017 beging Friederike Siebenhofer mit ihrem Papierwarengeschäft "C&P" das Ein-Jahr Jubiläum am Postplatz in Tamsweg.

Vor einem Jahr, am ersten Februar 2016, übernahm Friederike Siebenhofer von ihrem bishergen Arbeitgeber das Geschäft "C & P - Creatives und Papier" und zog damit auch gleich ins "Q4" am Postplatz. Seitdem gibt es das Sortiment an Papier- und Bastelwaren, sowie Geschenkartikel an diesem Standort.Zum Jubiläum befragt, meinte Friederike Siebenhofer gegenüber den Bezirksblättern: "Mensch wie die Zeit vergeht".Sie führt weiter aus:"Der 1. Februar 2016 ist für mich ein ganz besonderes Datum, der Schritt in die Selbständigkeit. Der Gedanke daran, dass mein erstes Jahr in Selbstständigkeit vorüber ist, ist schon sehr aufregend. Es war kein einfacher Schritt, doch ich habe es gefühlt, dass es der richtige Zeitpunkt war und ist diesen Weg zu gehen.Einen ganz besonderen Dank, der Unterstützung gilt meinen Mann Matthias, Tochter Sonja und der ganzen Familie und Verwandtschaft. Und einen besonderen Dank gebührt meinen Angestellten Renate und Eva-Maria und vielen anderen Menschen, die die ganze Zeit an mich geglaubt haben!"

Im Laufe des Jahres sei sie zu dem Schluss gekommen, dass ein eigener Weg wichtig ist: "Es war ein Jahr des Neubeginns, der Selbstfindung, und es ging mir darum sich darauf zu besinnen, was ich erreichen will und kann. Dabei habe ich Stunden im Internet verbracht zu lesen und suchen, was denn das beste Rezept für die Selbstständigkeit ist. Nur um dann hinterher festzustellen: das ich meinen eigenen Weg finden muss!Und das habe ich auch versucht… ist gar nicht immer so einfach… und vor allem ist dieser Prozess auch noch lange nicht abgeschlossen.", so die Unternehmerin.Am Ende Ihrer Ausführungen zeigt sie Ihren Unternehmergeist: "Das Einzige was ich sicher weiß, ist, dass ich den Schritt in die Selbstständigkeit an keinem einzigen Tag bereut habe und glücklich bin, mir meinen Traum verwirklicht zu haben.Und dass ich so viele tolle Menschen dadurch kennengelernt habe, die mich begleiten, unterstützen und mir ihr Vertrauen schenken!Vielen Dank an alle, die an mich geglaubt und mich unterstützt haben!"