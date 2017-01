Die Gewinnerin hat sich nur um vier Jahre verschätzt!

11.01.2017, 15:30 Uhr

Wie alt sind alle Mitarbeiter der Raiffeisenbank Tamsweg zusammen?

TAMSWEG. Anlässlich des Tages der offenen Tür am 19. November 2016 in der Raiffeisenbank Tamsweg fand ein Schätzspiel statt, bei dem es tolle Sachpreise zu gewinnen gab. Die Frage lautete: „Wie alt sind alle Mitarbeiter der Raiffeisenbank Tamsweg zusammen?“. Die richtige Antwort hatte mit mit Stichtag 19. November 2016 insgesamt 1.329 Jahre ergeben. Die Gewinnerin, Brigitte Prodinger aus Stadl an der Mur, kam mit geschätzten 1.325 Jahren dem Ergebnis am nächsten und durfte sich über eine Saisonkarte für die Skiregion Lungau freuen

Weitere attraktive Preise vergeben

Weitere Preise, wie ein Gutschein für ein Publikumsfahren am Lungauring, Tageskarten für die Skiregion Oberlungau, Gutscheine von Toni Klein, ein Buch „Salzburger Brauch“ sowie Geschenkskörberl mit regionalen Produkten ergingen an Roswitha Wieland, Ludwig Schweighofer, Helmut Klauber, "Kexi", Peter Hönegger, Gerhard Makari, Josef Wieland und Maria Ernst.