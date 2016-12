Energiegewinnung auf den Dächern der Landeskliniken

06.12.2016, 18:34 Uhr

Neues „Photovoltaik-Pachtmodell für Gemeinden und öffentliche Gebäude“: Salzburg AG errichtet in Kooperation Mit dem Land Anlagen auf SALK-Gebäuden in Sankt Veit, Tamsweg und Salzburg.

TAMSWEG, SANKT VEIT, SALZBURG. Mit einem neuen Sonnenstrom-Komplettpaket bietet die Salzburg AG Full-Service für die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen ab einer Leistung von 25 kWpeak auf öffentlichen Gebäuden und für Gemeinden. Möglich wurde dies aufgrund einer Kooperation der Salzburg AG mit der Energieförderung des Landes Salzburg. Und bereits in absehbarer Zeit will die Salzburg AG mit diesem neuen Produkt, das sich „Photovoltaik-Pachtmodell für Gemeinden und öffentliche Gebäude“ nennt, auf Dächern der Salzburger Landeskliniken (SALK) drei weitere Photovoltaik-Anlagen errichten.

Am Dach des LKH Salzburg

Am Dach der Landesklinik St. Veit im Pongau

Am Dach der Landesklinik Tamsweg

Auf dem Dach des Hauses A (Chirurgie West) des LKH Salzburg soll eine bestehende Anlage um eine Modulfläche von 60 m² erweitert werden. Dadurch sollen zusätzlich rund 10.000 Kilowattstunden Sonnenstrom pro Jahr produziert werden.Eine weitere Anlage soll in der Landesklinik St. Veit im Pongau errichtet werden, wo rund 32.000 Kilowattstunden Strom zum Eigenverbrauch erzeugt werden können.Eine dritte zusätzliche Photovoltaik-Anlage soll Mitte 2018 in der sich im Komplett-Umbau befindenden Landesklinik Tamsweg errichtet werden. Diese bislang größte Anlage der SALK mit einer Leistung von 44 kWpeak soll jährlich etwa 50.000 Kilowattstunden Eigenstrom erzeugen können. Mit der seit 2013 bereits bestehenden Photovoltaik-Anlage ergibt sich damit eine Gesamtersparnis von rund 122.200 Kilowattstunden pro Jahr, welche die Salzburger Landeskliniken nicht vom Netz beziehen, sondern so den Strom dort verbrauchen, wo er produziert wird.