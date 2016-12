AT

Spektakel Theater , Hamburgerstraße 14 , 1050 Wien AT

28. und 31.01.2017 – 20 Uhr

Eintritt: 12€, 8€ erm.



In "ACHTUNG" erzählen junge Menschen auf der Bühne eindrucksvoll davon, warum sie aus ihrem Heimatland aufgebrochen sind und wie sie den Weg nach Österreich erlebt haben.

Regisseur und Schauspieler arbeiteten schon in Bagdad miteinander: Ihre gemeinsame Suche nach „einem“ Frieden ist der rote Faden im Stück – aus einem Land kommend, in dem Schauspieler nicht nur schlecht angesehen sind, sondern auch offen angefeindet und mit dem Tod bedroht werden.

Die Aufführung ist mehrsprachig!



Regie: Hayder Saad

Darsteller: Hayder Abd Ali, Hussein Waham, Mohamed Thamer, Mohamed Tagi, Ahmed Hashim

Musiker: Mahmoud Moneka, Karrer Alsaedi

Beleuchtung: Aiman Gamal