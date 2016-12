Emmi Rothner will per E-Mail ihr Zeitschriftenabonnement kündigen. Durch einen banalen Tippfehler erreicht ihre Nachricht Leo Leike. Es entwickelt sich zunächst ein witziges Wortgeplänkel, doch das Interesse an der Person am anderen Ende wächst. Es entspinnt sich eine skurrile, oft komische, aber auch erotische und romantische „Brief“-Freundschaft. Oder ist es vielleicht doch noch mehr?



Der Roman Gut gegen Nordwind vom österreichischen Journalisten und Autor Daniel Glattauer erschien 2006 und avancierte schnell zum Bestseller. Die Bühnenfassung wurde 2009 in den Wiener Kammerspielen uraufgeführt und seitdem in über 40 Theatern gespielt.



mit Andrea Nitsche und Thomas Bauer



Bühne: Peter W. Hochegger, Werner Wurm

Regie: Peter W. Hochegger



Eintritt: 13€, 8€ erm.