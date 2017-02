Masken und Kostüme (Workshop, 6 - 13 Jahre, Anmeldung: kunstvermittlung@k-haus.at)

Masken, Kostüme, Fasching, Karneval – nicht nur als Sujet in der bildenden Kunst waren diese Themen im 19. Jahrhundert sehr beliebt, auch im gesellschaftlichen Leben der KünstlerInnen spielten Feste und deren Gestaltung eine große Rolle. An diese Tradition knüpfen wir mit einem bunten Workshopprogramm an: aus einfachen Materialien gestalten wir Kostüme und Masken und amüsieren uns bei Spiel und Tanz. Für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren.Dauer: 120 Minuten

In Kooperation mit wienXtraKinder & Erwachsene: je Euro 5,- / mit Aktivcard: je Euro 3,-T: 01 / 587 96 63 / 46E-Mail: kunstvermittlung@k-haus.atBitte entsprechende Kleidung bzw. einen Malerkittel mitnehmen.Stolbergasse 26, 1050 Wien | 4. LiftstockBus: 12A bis Siebenbrunnengasse, 59A bis BacherplatzStraßenbahn: 1, 62, Badener Bahn bis LaurenzgasseU-Bahn: U4 bis Pilgramgasse