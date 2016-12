Two (is the loneliest number)

von Corraxía CortezUraufführungZwei Schwestern. Ein Körper. Theaterstück über siamesische Zwillinge.Wie viele Menschen haben in einem Körper Platz? Und wie viele Personen in einem Ich?Jenny und Olga. Siamesische Zwillinge, untrennbar miteinander verbunden. Grotesk, doch wunderschön. Ein gemeinsames Organ hält sie am Leben, dann versagt es ihnen den Dienst. Grundwerte geraten in die Krise: Soll eine sterben, damit eine leben kann?Muss es heißen: Jenny ODER Olga?

mit Barbara Wegener (Jenny), Miriam Fontaine (Olga)Regie: Clara RybaczekDramaturgie: Annalena StabauerBühne: Veronika LassenbergerMusik: Johannes TröndleKostüm: Sigrid DregerProduktionsassistenz: Philomena StrackAufführungsrechte bei schaefersphilippen™, Theater und Medien GbR, Köln.Eintritt: 18€, 10€ erm.Aufführungen am 13.01., 14.01., 20.01., 21.01., 17.02., 18.02., 24.02. und 25.02.