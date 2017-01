Apotheke und Gesundheitszentrum in 1050 Wien Margareten - Die HAYDN – APOTHEKE ist der Treffpunkt für Gesundheitsbewusste

26.01.2017, 16:35 Uhr

Die HAYDN – APOTHEKE ist seit vielen Jahren ein Treffpunkt für all jene, denen ihre Gesundheit am Herzen liegt und die aktiv ihr Wohlbefinden verbessern wollen.

Die HAYDN – APOTHEKE wurde 1926 als erste Apotheke in einer sozialen Wohnhausanlage der Stadt Wien ( erster Wiener Gemeindebau = Metzleinstaler Hof ) gegründet. Sie wurde im 2. Weltkrieg schwer bombenbeschädigt und von Mag. pharm. Franz Eder als staatlichen Leiter wiederaufgebaut. 1952 erwarb Mag. pharm. Franz Eder die Apotheke und führte sie bis zu seinem Tode.Seit 1994 ist die Apotheke im Besitz und unter der Leitung von Mag. pharm. Günther Eder. Neue Bedürfnisse der Kunden und zahlreiche neue Innovationen und Ideen, die die positive Entwicklung der Apotheke maßgeblich beeinflußten, machten eine Erweiterung und Erneuerung der vorhandenen Räumlichkeiten notwendig.

Daher führte Mag. pharm. Günther Eder 2000/2001 eine großzügige Generalrenovierung durch und machte damit die HAYDN - APOTHEKE zu dem Gesundheitszentrum am Gürtel und damit zu einer der modernsten und zukunftsorientiertesten Apotheken Wiens.Auf einer Gesamtfläche von über 300m² finden sich in der HAYDN – APOTHEKE mehr als 9.000 Produkte aus Pharmazie, Homöopathie, Alternativmedizin, Kosmetik etc. Neben der Riesenauswahl an Medikamenten hat sich die Apotheke auf einigen Gebieten spezialisiert: Diabetes, Asthma, Ernährung, Antlitzanalyse, Homöopathie, Bachblüten, Vorscreening (Blutzucker-, Blutfette- Freie Radikale- Bestimmung), Venenfunktionsmessung, Hautanalyse etc..Die HAYDN – APOTHEKE am Margaretengürtel 98 ist der Treffpunkt für Gesundheitsbewusste.MARGARETENGÜRTEL 98A-1050 WIENTEL. 01 - 545 46 46Mo - Fr: 8:00 - 18:00 UhrSa: 8:00 - 12:00 Uhr