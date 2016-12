Ein Facharzt für Urologie im Medizinischen Zentrum-Praxis Margareten - 1050 Wien

18.12.2016, 13:18 Uhr

"Als Facharzt für Urologie ist es mir ein Anliegen, meine Patienten verständlich und kompetent über ihre Diagnose aufzuklären und Ihnen in weiterer Folge sämtliche Therapiemöglichkeiten zu erläutern. Nach meiner urologischen Facharztausbildung an der Universitätsklinik Heidelberg (Prof. Hohenfellner) und Klinikum Wolfsburg bin ich seit dem 01.03.2016 als Facharzt an der Krankenanstalt Rudolfstiftung (Prof. Stackl) angestellt."Der Behandlungsschwerpunkt der Wahlarztordination liegt in der Betreuung von Patienten mit Prostatakrebs. Im Rahmen einer interdisziplinären Beratungsmöglichkeit mit dem Kollegen OA Dr. Kuczer wird gemeinsam den Patienten eine optimale und individuelle Therapie ermöglicht."Neben meiner klinischen Tätigkeit biete ich Ihnen zusätzlich ein breites Spektrum an urologischer Diagnostik inklusiver konservativer und operativer Therapieverfahren an. Im Falle eines operativen Eingriffs kann selbstverständlich eine unkomplizierte Anbindung an das Krankenhaus erfolgen." Nähere Info Webseite: