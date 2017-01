FROM THE PAST TO THE FUTURE-CHARITY FÜR CYSTISCHE FIBROSE

28.01.2017, 15:07 Uhr

Was ist Cystische Fibrose (CF): ist die häufigste vererbte Stoffwechselerkrankung und die am weitesten verbreitete lebensbedrohliche genetische Erbkrankheit. Jeder 25. Gesunde ist Träger des genetischen Defekts und eines von 2500 Babys wird mit CF geboren. Noch ist CF unheilbar, die Forschungen für ursachenbekämpfende Medikamente waren noch nie so vielversprechend wie heute. „CF Cleary Future“ hat als Ziel den Alltag Betroffener zu erleichtern, Forschungsmittel zu finden und die Präsenz von CF in der Öffentlichkeit zu steigern.

Die KünstlerInnen Thomas Windisch Photography, Nikolaus Dominik Cyril Merlin Fröhlich kurz N.D.M.C genannt, Veronika Junger und Sophie Soufflé stellen Ihre Kunst aus und spenden einen Teilerlös für verkaufte Werke an diesen Tag dem Verein „CF Cleary Future“ !Die Ausstellung mit den Werken von Thomas Windisch ist noch bis 11.02.2017 in der Zeit von 11.00 – 21.00 Uhr zusehen.Der Grazer Thomas Windisch fotografiert verlassene Orte wie ehemalige Hotels, Psychiatrien geschlossene Kasernen u.v.m.Ort: Art Hotel Vienna, Brandmayergasse 7-9, 1050 WIEN