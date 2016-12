Der Bezirk, in dem der Honig fließt

16.12.2016, 08:21 Uhr

Ab sofort befindet sich am Margaretengürtel ein Bienenstock

MARGARETEN. Margareten ist seinem Ziel, ein innerstädtischer Umweltmusterbezirk zu werden, einen Schritt näher gekommen: Ab sofort produzieren am Mittelgürtel Bienen Honig. Bezirksvorsteherin Susanne Schaefer-Wiery begrüßte gemeinsam mit SPÖ-Bezirksrat Christian Seidl vom Umweltausschuss (l.) die neuen Bezirksbewohner. Aufgestellt wurde der Bienenstock von Stefan Mandl (Mitte) vom Bienenhof "Mandl – Olivia"."Hier wird nun nachhaltig produzierter Honig erzeugt", so Seidl. "Weitere Bienenstöcke werden im Frühjahr folgen." Diese werden ebenfalls am Mittelgürtel aufgestellt, da die naturbelassenen Wiesen einen idealen Nährboden bilden.