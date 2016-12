Der heilige Abend in Margareten

20.12.2016, 11:42 Uhr

Christmetten im Bezirk im Überblick

MARGARETEN. Kirche St. Florian auf der Wiedner Hauptstraße 97:• Kinder- und Seniorenmette von 16 bis 17.30 Uhr• Christmette von 22.30 bis 23.30 UhrKirche St. Josef in der Ramperstorffergasse 65:• Krippenfeier in der Kirche um 16 Uhr• Christmette um 22 UhrHerz-Jesu-Kirche in der Einsiedlergasse 9–11:• Krippenandacht mit Krippenspiel der Kinder um 14.30 Uhr• Weihnachtsmette um 23 UhrKirche Auferstehung Christi in der Siebenbrunnenfeldg. 22:• Krippenandacht um 16 Uhr• Weihnachtsmette um 23 Uhr