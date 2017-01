Elektro-Autos fahren bald mit Solar

27.01.2017, 16:34 Uhr

Solarblumen sollen den Strom für Elektro-Tankstellen erzeugen

MARGARETEN. In Margareten wird der Umweltschutz großgeschrieben. Deshalb wurde bei der vergangenen Bezirksvertretungssitzung auch der Antrag der FPÖ, bei der Errichtung von E-Tankstellen für Elektroautos auch gleich Photovoltaikanlagen mitzubauen, einstimmig angenommen. Diese Anlagen sollen nicht nur umweltfreundlichen Strom aus Sonnenlicht erzeugen, sondern auch für Staunen sorgen."Wir wünschen uns die Photovoltaikanlagen in Form von Solarblumen", sagt FPÖ-Bezirksrat Fritz Simhandl. Diese Solarblumen, die sich mit Sonnenaufgang automatisch entfalten, können in anderen Bezirken bereits bewundert werden. So sorgt die Solarblume, etwa am Judith-Deutsch-Steg in der Leopoldstadt, für Staunen bei den Passanten.Ob auch in Margareten bald "Sonnenblumen" besichtigt werden können, liegt nun in der Verantwortung der zuständigen Stadträtin Maria Vassilakou (Grüne).