Jugendzentrum Margareten sucht Rezepte

09.01.2017, 12:42 Uhr

Gleichzeitig sollen die Margaretner vorgestellt werden sowie Institutionen, die im Bezirk einen Raum für Begegnung schaffen. Dazu wird das Buch eine Grätzelkarte enthalten, die einen Überblick über Angebote und Treffpunkte in Margareten geben soll.Wer an dem Grätzl-Kochbuch mitwirken möchte, kann seine gesunden Rezepte an das Jugendzentrum senden. Entweder per E-Mail an jzmargareten@jugendzentren.at oder per Post an das 5erHaus, Grünwaldgasse 4, 1050 Wien.