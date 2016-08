Volksschulen in Margareten: Die besten Tipps für den Schulweg

31.08.2016, 08:22 Uhr

Schulweg-Experte Bernd Toplak weiß, wie Erstklassler am sichersten in die Schule kommen.

Tipps für den Schulweg

MARGARETEN. Für die Volksschüler wird’s ernst: Am 5. September fängt in allen Margaretner Volksschulen das Lernen an. Da fragen sich die Eltern: Wie kommt mein Kind sicher in die Schule? Schulwegtraining mache den Meister, so Experte Bernd Toplak von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA).• Die sicherste Route auswählen und gemeinsam üben. Hilfreich dabei sind die Schulwegpläne der AUVA und MA 46.• Faustregel: Der sicherste Schulweg muss nicht immer der kürzeste sein.• Relativ sicher ist eine Ampel. Dabei aber immer auf Abbieger achten, die auch Grün haben.• Vorsicht beim Zebrastreifen: Leider halten nicht alle Fahrer: stehen bleiben und schauen.• Das Wichtigste: Seien Sie ein Vorbild! Niemals bei Rot queren, konsequentes Angurten und Tempolimits einhalten.

Die Gefahrenstellen im Überblick:

Pläne für die Volksschulen Einsiedlergasse, Diehlgasse, Gassergasse und Stolberggasse finden Sie in der Bildergalerie.Die weiteren Schulwegpläne werden von der AUVA zur Verfügung gestellt.• Volksschule Am Hundsturm: hier • Volksschule Pannaschgasse: hier