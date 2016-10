Radexkursion zur Tagesbetreuungsstätte in Mariahilf

Barnabitengasse 14 , 1060 Wien AT

Wir erkunden den Bezirk Mariahilf mit dem Fahrrad und erleben auf dieser Tour den städtischen variantenreichen Raum auf den Radwegen. Das Ziel dieser Tour ist das Betreuungszentrum - auch als "Gruft" bekannt - für Menschen in besonderer Not. Dieses Tageszentrum wurde von den Architekten als "Funktionsentflechtung" für einen Ganztagesbetrieb konzipiert. Wir erleben dabei die persönliche Präsentation des Architekten, der dieses Objekt geplant hat. Unser Ehrengast ist der Bezirksvorsteher Mag. Markus Rumelhart.



Treffpunkt: 15 Uhr am Museumsplatz / U2 Museumsquartier, 1060 Wien

Treffpunkt für Nichtradlerinnen: 16 Uhr / Barnabitengasse 14, 1060 Wien

Information/Anmeldung: www.archivelo.at / office@archivelo.at



Veranstalter: Verein Archivelo

Konzept/Kuratorin: Gabriele Brugner, M.A.