Drew Sarich mit dem Endwerkorchester"Let Him Go" - Drew Sarich und das Endwerk OrchesterDrew Sarich präsentierte im Mai sein zweites Singer / Songwriter Album im STADSTAAL. Nach einem Fulminanten Debut seiner neuen Show "Let Him Go" mit dem Endwerkorchester, haben all die die im Mai auf Grund der ausverkauften Show keine Chance hatten, nun die Möglichkeit das nachzuholen. Lasset Euch gehen und kommet!

„Let Him Go" ist ein Album über Loslassen, Bewegung und Entdeckung. Es gilt, eine Tasche zu packen und es sich auf dem Rücksitz bequem zu machen. Drew übernimmt das Fahren. Und das Erzählen.Das Endwerk OrchesterTitus Vadon - Schlagzeug, Percussion, GesangHarald Baumgartner - Bass, GesangChristopher Harras - Gitarre, GesangBernhard Rabitsch - Trompete, GesangErwin Bader - TasteninstrumenteRainer Gutternigg - Blechblasinstrumente, StreichinstrumenteManfred Franzmeier - Holzblasinstrumente