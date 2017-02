Einladung zur Vernissage

Ausstellung „Traum und Wirklichkeit“

Oft scheinen Traum und Wirklichkeit weit auseinander zu liegen. Es wirkt, als wenn undurchdringlich nebelige Welten beides trennen.Lernen Sie meine farbenfrohe Bilderwelt kennen! Treten Sie diese „Reise“ an und tauche ein in ein Meer an Farben und Formen.Vielleicht erkennen Sie sich ja am Ende in dem einen oder andern der Bilder wieder……Auf Ihr Erscheinen freut sichDie Malerin Michaela Spirk-Höbingerund das Team des Gschamster Diener