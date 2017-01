Gewinnspiel: Ángela Tröndle und Pippo Corvino live im RadioKulturhaus

Die Salzburger Jazzsängerin und -Komponistin Ángela Tröndle präsentiert mit dem aus Montenegro stammenden Gitarristen Pippo Corvino ihre erste gemeinsame CD mit dem Titel "Getting Out Of The Envelopes". Darauf zu hören sind die Ergebnisse der einjährigen Zusammenarbeit der beiden Musiker, die zunächst nur über das Internet stattfand, Distanz und Nähe sind die Themen in ihren Songs.Die CD-Präsentation samt Konzert findet am 20. Jänner um 20 Uhr im RadioCafé des RadioKulturhauses (4., Argentinierstraße 30a) statt.

Mit der bz zum Konzert

Karten (14 €): Tel. 01/96 0 96, www.oeticket.com Wir verlosen bis 16.1.2017 1x2 Karten!