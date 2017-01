Lachen hilft! - Benefizgala fürs Integrationshaus

Lachen hilft! im Mai 2017 mit Clemens Maria Schreiner, Gerold Rudle, Flüsterzweieck u.a.Am 1. Mai treten wieder eine Anzahl der bekanntesten österreichischen Kabarettist*innen zugunsten des Integrationshauses auf. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt ausschließlich dem Integrationshaus zugute.Immer muss man sich entscheiden. Abheben oder wegdrücken? Karriere oder Familie? Schnitzel oder Schweinsbraten? Clemens Maria Schreiner hat genug vom Wahlzwang und lässt in seinem neuen Programm Sie entscheiden. Das Publikum. Haben Sie sich schon immer gefragt, wie Ihr Leben verlaufen wäre, wenn Sie andere Entscheidungen getroffen hätten? Das ist Ihre zweite Chance. Also: Scheidung oder Scheinehe? Bausparer oder Bankraub? Und immer die Frage: Was wäre wenn? Übrigens: am 27. September 2005 hatte Clemens Maria Schreiner Premiere seines ersten Soloprogramms fort.UND.weg. 100 Jahre zuvor hat Albert Einstein seine These e=mc2 publiziert.

Gerold Rudle ist ein Meister des Erzählens. Wir erkennen unsere Freunde, unsere Nachbarn und Verwandten und natürlich sehen wir uns selbst, aber ohne uns dabei böse zu sein. Denn Gerold Rudle ist immer positiv, - zynisch vielleicht, aber immer auf der Seite des Guten. Immer fröhlich, niemals bösartig.„Das Werk von Flüsterzweieck ist kein Schenkelklopfer- und Belanglosenprogramm. Es besticht durch Wortwitz und Situationskomik, ist im positiven Sinne schräg und verstörend“, schreibt das Kabarett- Portal „Die Kleinkunst“ und hat Recht: Was Ulrike Haidacher und Antonia Stabinger auf die Bühne bringen, ist kein Kabarett im klassischen Sinne, kein Pointen-Sperrfeuer oder gar kurzweilige Belustigung. Vielmehr erwartet das Publikum kabarettistisches Theater, das durch subtile Komik, unbändigen Sprachwitz und schauspielerische Raffinesse besticht – und sich erfolgreich dagegen sträubt, in eine der gängigen Schubladen zu passen. 2009 gewannen Ulrike Haidacher und Antonia Stabinger den „Grazer Kleinkunstvogel“ und noch im selben Jahr feierten sie mit ihrem ersten abendfüllenden Programm „selbstredend. wahnsinnig! [humorzweipunktnull]“ Premiere.