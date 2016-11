Sigi Zimmerschied Der siebte Tag - Ein Erschöpfungsbericht

Engelbert Erz ist verzweifelt.

Er war als Berater und Assistent seines Chefs an einem universellen

Experiment beteiligt.

Nach vielen Vorbereitungen erschufen sie innerhalb von sechs Tagen ein

komplexes Gebilde.

Einen bisher nie dagewesenen Baukasten.

Landschaften, Elemente, Lichtwechsel, Kreaturen, Emotionen.

Engelbert Erz war begeistert.

Ein unvergleichliches Lebenswerk.

Am sechsten Tag erschuf der Chef dann noch ein Wesen nach seinem

Ebenbilde und wollte sich am siebten Tag ausruhen und mit Freude sein

Werk betrachten.

Aber je länger er es betrachtete umso trauriger wurde er.

Dann kam der Zorn dazu.

Engelberts Sorge um seinen liebgewonnen Baukasten wuchs.

Gerade als der Chef alles wieder zerstören wollte hatte er eine große,

rettende Idee.

Er beruhigte seinen Chef und überredete ihn zu einem weiteren Arbeitstag.

Ihm war plötzlich klar geworden, wie man diese Fehlkonstruktion dennoch

würde ertragen können.

So schliefen der Chef und er am siebten Tag nicht, sondern erschufen etwas

ebenfalls noch nie dagewesenes, etwas ungeheuerliches.

Den Witz.

Verbunden mit einer ultimativen Ansage des Chefs an seinen

Schöpfungsassistenten.

Dieses Gebilde werde nur solange Bestand haben, als ihre, nun mit Humor

ausgestattete Schöpfung in der Lage sei, ihn mindestens einmal pro Woche

zum Lachen zu bringen.

Ansonsten werde er es zerstören.

Engelbert Erz ist verzweifelt.

Immer grimmiger stiert sein Chef auf sein Werk.

Einen riesigen Hammer in der Hand.

Er hat diese Woche noch nicht ein einziges Mal gelacht.

Nicht einmal geschmunzelt.

Engelbert Erz verbleiben gerade noch zwei Stunden.

Und ein paar unterhaltungssüchtige Ahnungslose................