HOTEL UNLOCKED - Die Le Méridien Wien Jobbörse Hausmesse für Talente und Jobsuchende mit Persönlichkeit in der Kunsthalle Wien am Karlsplatz

# HOTEL UNLOCKED - Unter diesem Motto können alle interessierten Talente,Quer- und WiedereinsteigerInnen, Schüler- und StudentInnen, zwei Tage lang ins Innerste des Geschehens eines Hotels blicken. Das Team des Le Méridien Wien verwandelt die Kunsthalle am Karlsplatz am Freitag und Samstag, 17. und 18. Februar in eine wahre Erlebniswelt, die Interessierte in die unterschiedlichen Arbeitsbereiche der Luxushotellerie eintauchen lässt.

Um verborgene Talente zu finden und um Interessierten die Hemmschwelle vor einem Hotel der Luxusklasse zu nehmen, inszeniert das Le Méridien Wien erstmalig eine Jobmesse der ganz besonderen Art.Mit interaktiven Berufswelten, spannenden Workshops, Videos und Informationsständen gibt das Team des Le Méridien Wien direkte Einblicke in die spannenden und vielseitigen Möglichkeiten, die einen Job in der Hotelbranche so besonders attraktiv machen.Die TeilnehmerInnen können so in einer entspannten Atmosphäre alle Tätigkeitsbereiche in einem Hotel kennen lernen, haben die Möglichkeit direkt mit MitarbeiterInnen ins Gespräch zu kommen und können sich über die vielen Vorteile eines Hoteljobs, Einstiegsmöglichkeiten und weitere Karrierechancen informieren.Eintreten, entdecken, erleben!Über Filme auf der Videowall, im Rahmen einer Fotoausstellung, mit Erlebniswelten und Fun- Workshops erkunden die Besucher spielerisch die vielen Herausforderungen und Aufgaben, die auf einen Mitarbeiter in einem Hotel täglich warten.Berufs-Insider und das gesamte Führungsteam des Hotels stehen zwei Tage lang für Fragen und Antworten zu allem was Interessierte am Weg zu ihrer persönlichen Karriere im Hotel erwartet, bereit.So will das Ringstraßen-Hotel all jene ansprechen, die sich in einem unverbindlichen Umfeld einen ersten Eindruck machen oder auch tiefere Einblicke über das ‚Arbeiten im Hotel’ sammeln möchten.Eingeladen sind alle, die noch nie oder schon lange über einen Job in der Hotellerie nachgedacht haben, oder wissen möchten welche Berufe ein Luxushotel überhaupt zu bieten hat.Menschen die ihren persönlichen Stil, ihre Kreativität, und vor allem ihre Freude an der aktiven Kommunikation mit Menschen in einem sich ständig wechselnden und aktiven Umfeld einbringen wollen, sollten sich den 17. und 18. Februar rot im Kalender markieren!Datum: Freitag, 17. und Samstag, 18 Februar 2017Uhrzeit: Freitag 10:00 – 18:00 Uhr und Samstag 10:00 -16:00 Uhr Wo: Kunsthalle Wien am Karlsplatz, Treitlstraße 2, 1040 Wien Der Eintritt ist kostenlos!Anmeldung ist nicht erforderlich!