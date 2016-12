Bleigießen mit dem Bezirksvorsteher: Was 2017 kommt

30.12.2016, 12:20 Uhr

Vom Regenbogen-Spielplatz zum neuen Gemeindebau – Markus Rumelhart hat sich 2017 einiges vorgenommen.

MARIAHILF. Markus Rumelhart gießt gerne Blei – es erinnert den Bezirksvorsteher von Mariahilf ein bisschen an seine Arbeit. Aber nicht, weil sie schwer wie Blei auf seinen Schultern lastet, im Gegenteil: "Ich mag vor allem den Teil, wo es ans Interpretieren geht, wo man kreativ werden muss. Das muss ich als Bezirksvorsteher auch sehr oft, wenn es darum geht, Lösungen für Probleme im Bezirk zu finden", so Rumelhart. Das, was er aus dem Wasser fischt, nachdem die Sonnenfigur, die er ausgewählt hat, geschmolzen ist, ist allerdings gar nicht so leicht zu interpretieren. Nach mehrmaligem Hin- und Herdrehen und einer Begutachtung von allen Seiten hat Rumelhart aber seine Antwort gefunden: Es ist ein Flügel.

Schlägt man das in diversen Bleigieß-Interpretationshilfen nach, bedeutet ein Flügel: "Sie haben im neuen Jahr alle Chancen, Ihre Träume zu verwirklichen." Nun ja. Natürlich sollte man sich vor allem als Bezirksvorsteher nicht allzu sehr auf solche Prophezeiungen verlassen, denn bekanntlich hat Bleigießen eine ähnlich hohe Aussagekraft bzw. Zuverlässigkeit wie das Lesen im Kaffeesud. Aber es als kleine Motivation mit auf den Weg ins neue Jahr zu nehmen, kann auf keinen Fall schaden. Und was die Verwirklichung seiner "Träume" als Bezirksvorsteher betrifft, kann Rumelhart die sicher brauchen – denn er hat sich für das Jahr 2017 so einiges vorgenommen.Da wäre zum einen ein Großprojekt, das 2017 in die nächste Runde geht: ein neuer Gemeindebau für Mariahilf, in der Stumpergasse. Dafür soll im kommenden Jahr die Planung beginnen und im Idealfall auch die Ausschreibung starten. "Der 6. Bezirk wird in den nächsten Jahren noch weiter wachsen, dafür muss auch der nötige Wohnraum geschaffen werden. Es freut uns sehr, dass einer von drei neuen Gemeindebauten der Stadt bei uns gebaut wird." Dort werden auch gleich ein neuer Kindergarten und eine Senioren-WG untergebracht sein.Aber es muss nicht gleich ein neuer Gemeindebau sein: Auch kleinere Projekte stehen zahlreich auf Rumelharts Agenda. So wird etwa der Helene-Heppe-Park in der Magdalenenstraße neu gestaltet. Auch hier war Kreativität angesagt, nachdem eine Mauer weggebrochen war und allein ihr Wiederaufbau zu teuer gewesen wäre. So hat man sich für eine Leichtbauweise mit Panelen entschieden, die nicht nur billiger sind, sondern auch schöner. Denn sie werden die Farben des Regenbogens tragen, der neue Sandspielplatz wird thematisch passend Sonne und Wolken darstellen, auch einen Brunnen soll es geben. Gebaut wird, sobald die Witterung es zulässt, im Mai bzw. Juni soll er dann fertig sein.Ein anderes Projekt wird im Jahr 2017 seinen Abschluss finden: die Sanierung der Mollardgasse. Der dritte Abschnitt zwischen Wallgasse und Gumpendorfer Straße steht noch aus, der Rest wurde bereits im Jahr 2016 Stück für Stück fertiggestellt. Dabei wurden auch die Anrainer durchgehend eingebunden, darauf ist Rumelhart besonders stolz.Eine andere Angelegenheit, die nicht in erster Linie Aufgabe des Bezirks ist, wird in jedem Fall ins Auge stechen: Die Stadt Wien tauscht in den kommenden Jahren alle Straßenlampen aus, Mariahilf macht im Jahr 2017 den Anfang. Und sollte sich der eine oder andere Bezirksbewohner als Neujahrsvorsatz vorgenommen haben, gesünder zu leben, gibt es gute Nachrichten für sie: Mariahilf wird im Jahr 2017 zum "Gesunden Bezirk". Das heißt, im Bezirk bzw. im Grätzel werden unterschiedlichste gesundheitsfördernde Maßnahmen angeboten, von einem – in Mariahilf schon jetzt – sehr aktiven Netzwerk von Institutionen und Personen. Die Arbeit wird Rumelhart im neuen Jahr also definitiv nicht ausgehen.