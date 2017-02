DER GROSSE KREMAYR & SCHERIAU LITERATURABEND

Andrea Stift-Laube liest aus "Die Stierin"Maeve arbeitet in einem Käseladen. In den Pausen schnitzt sie Figuren aus einer mythischen Vorzeit: ein Streitheer und zwei Stiere. Abends geht sie zu ihrem Mann Alli, der mit jedem Tag bestimmender wird. In einer anderen Zeit wird die Halbgöttin Maeve mit einem Messer am Hals von einem fremden König vergewaltigt. Aus Scham erzählt sie niemanden davon. Ihre Rache aber stürzt zwei Völker in einen blutigen Krieg, aus dem kein Sieger hervorgehen kann. Ein Chor - drei Frauen aus einer anderen Welt - trägt den Mythos in die Gegenwart. Weiters lesen Lucia Leidenfrost und Marie Luise Lehner.