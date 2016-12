Gemeinsam Weihnachten feiern in Mariahilf

21.12.2016, 15:03 Uhr

Am 24. Dezember kommen die Mariahilfer am Vormittag zusammen, um gemeinsam Weihnachten zu feiern. Bezirksvorsteher Rumelhart ist auch dabei.

MARIAHILF. In Mariahilf gibt es die Tradition des gemeinsamen Weihnachtsfestes. In weihnachtlichem Ambiente kommen dabei alle, die Lust dazu haben, zusammen und stimmen sich am Vormittag auf den Weihnachtstag ein. So wird auch heuer Bezirksvorsteher Markus Rumelhart (SPÖ) zwei Stunden mit den Mariahilfern feiern. Um 10 Uhr geht es im Seniorentreff in der Gumpendorfer Straße 117 los, Einlass ist ab 9.30 Uhr.

Für den stimmungsvollen, aber auch andächtigen Rahmen sorgt Wolfgang Aster. Er spielt bekannte und schwungvolle Weihnachtslieder und wird auch die eine oder andere Weihnachtsgeschichte vorlesen. Für das leibliche Wohl und für ein kleines Geschenk haben Bezirksvorsteher Markus Rumelhart und die Mitarbeiterinnen des Seniorentreffs gesorgt. Es wird um Anmeldung unter 01/40000 6110 ersucht.