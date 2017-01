Mariahilf: Gesundheitszentrum auch abends geöffnet

17.01.2017, 14:11 Uhr

Bis 19.30 hat das Gesundheitszentrum Mariahilf geöffnet, unterschiedliche Fachärzte sind für die Patienten da.

MARIAHILF. Insbesondere für berufstätige Menschen sind längere Öffnungszeiten von Gesundheitseinrichtungen wichtig. Diesem Bedürfnis trägt die Wiener Gebietskrankenkasse in Mariahilf Rechnung: Fachärzte untersuchen im Gesundheitszentrum in der Mariahilfer Straße 85–87 auch am Abend Patienten.Der zweijährige Test kam gut an, die verlängerten Öffnungszeiten sind nun die Regel. Fachärzte für Augen-, Gefäß- und rheumatische Erkrankungen sowie Labor und Röntgen sind von Montag bis Donnerstag von 7 bis 19.30 Uhr für Versicherte aller Kassen da. Die gynäkologische Ambulanz hat von Montag bis Mittwoch immer bis 19.30 Uhr geöffnet.