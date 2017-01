Schulzubau in der Mittelgasse mit modularem Holzsystem

05.01.2017, 14:30 Uhr

Neun neue Klassen sowie Werk- und Bewegungsräume: das wird in der Schule in der Mittelgasse mittels modularem Holzsystem realisiert.

MAIRAHILF. Nachdem der Gemeinderat in der Vorwoche beschlossen hatte, einen Zubau für neun neue Klassen in der Schule in der Mittelgasse zu finanzieren, sind nun erste Details zur Bauweise bekannt geworden. Zusätzlich zu den neuen Klassen werden auch ein technischer und ein textiler Werkraum, eine Bibliothek, zwei Bewegungsräume samt Nebenräumen, eine Ausgabeküche mit Speisesaal, eine Verwaltung inklusive Direktion und Freizeitleitung sowie die erforderlichen Sanitär- und Garderobenbereiche neu errichtet.

Ermöglicht wird die rasche Erweiterung durch ein modulares Holzbausystem. Der Zubau soll im Sommer 2018 fertiggestellt werden und zu Beginn des Schuljahres 2018/19 in Betrieb gehen. "Die neuen Räume machen es möglich, dass an diesem Standort ein innovatives pädagogisches Konzept umgesetzt wird und das werden wir auch tun", so Stadtschulratspräsident Jürgen Czernohorszky. Das pädagogische Konzept wird nun im nächsten Schritt erarbeitet, klar ist, dass die Schaffung von Ganztagsplätzen zentral sein wird.