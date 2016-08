FLAMES Talent wechselt zu deutschem Bundesligisten!

30.08.2016, 12:12 Uhr

Nun trainiert Timo zweimal täglich beim JBBL (U16) und NBBL (U19) Team des deutschen Bundesligisten, der über einen Jahresetat von rund sechs Millionen Euro verfügt und dessen Heimhalle 7000 Fans Platz bietet. Der Kontakt mit Ulm kam über Umwege zustande. Nachdem Timo bei einem Weihnachtsturnier gegen Bayern München spielte und mit der WAT Auswahl beim Osterturnier auf Ulm traf, wurden die gegnerischen Coaches auf den Flammenwerfer aufmerksam. Als sie dann erfuhren, dass Timo österreichisch-deutscher Doppelstaatsbürger ist, steigerte sich dieses Interesse weiter. Seit damals war er auch auf dem Radar des Deutschen Basketballbundes, nahm an diversen Sichtungen und Camps teil und schaffte schließlich den Sprung in die deutsche U15 Nationalmannschaft! Als sich ein Wechsel zu den Bayern zerschlug, besuchte Timo mit seinem Vater Gerhard die Verantwortlichen in Ulm. “Uns wurde der rote Teppich ausgerollt”, stellt der Vater fest. Wenig später entschloss sich Timo von nun an das Ulmer Trikot überzuziehen. “Ich denke, dass es für meine weitere Entwicklung der nächste richtige Schritt sein wird”, so der Neo-Ulmer, der zum Abschied noch einmal Danke sagt. “An den Vorstand, die Coaches und meine Mitspieler für die letzten 7,5 wundervollen Jahre hier!”