Christine Bauer-Jelinek spricht über "MACHTWORT"

Christine Bauer-Jelinek "MACHTWORT"Angesichts des Zustandes unserer Welt möchte man schon manchmal ein Machtwort sprechen. In der Politik, am Arbeitsplatz und in der Familie. Doch oft sagen wir nichts, weil Angst oder Wut uns blockieren. Wir können diese unangenehmen Gefühle jedoch als hilfreiche Ratgeber nutzen. Sie zu unterdrücken, wäre in etwa so sinnvoll, als wollte man einen Brand vermeiden, indem man die Brandmeldeanlage ausschaltet. Die Bestsellerautorin Bauer-Jelinek ist Expertin für die Spielregeln der Macht. Eine der renommiertesten Wirtschaftsberaterin Österreichs beantwortet einen Abend lang ihre persönlichen Fragen.Der Eintritt ist frei!Wir freuen uns auf Sie!