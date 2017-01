FLORIAN AIGNER präsentiert "DER ZUFALL, DAS UNIVERSUM UND DU"

Der Zufall regiert unsere Welt. Mit welchen Zahlen man morgen im Lotto gewinnt oder wo es in zwei Jahren regnen wird, ist reine Glückssache. Trotzdem gehen wir davon aus, dass sich die Welt an berechenbare Naturgesetze hält wie eine Uhr, in der ein Zahnrad das nächste bewegt. Seltsamerweise fällt es uns aber schwer, den Zufall richtig einzuordnen. Wir glauben Muster zu sehen, wo in Wirklichkeit Chaos am Werk ist. Wir laden ein zu einer abenteuerlichen Reise von der Physik über die Biologie bis zur Psychologie. Spannend!Der Eintritt ist frei!Wir freuen uns auf Sie!