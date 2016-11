Amercian BBQ beim Schütz

28.11.2016, 09:01 Uhr

fand die letzte Hausmesse im heurigen Jahr statt. Tagsüber kümmerten sich die professionellen Küchenplaner rund um Michael Schütz um die zukünftigen Traumküchen. Kulinarisch wurden die Gäste mit amerikanischer Küche und Smoothies von der Vitaminbar verwöhnt. An den Abenden verwandelte sich das Küchenstudio in eine Showbühne.Am Freitag wurde man mit einer Line Dance Vorführung unterhalten. Am Samstag spielte diemit Stargast Harald Fendrich, dem Bruder von Reinhard Fendrich, groß auf. Neben den besten Austropop-Hits von Ambros bis STS, gaben sie auch einige internationale Klassiker zum Besten. Showkoch Robert Dorr sorgte für das leibliche Wohl der Gäste und widmete der Familie Schütz ein eigens umgetexteten Song. Wer fit genug war, konnte mit dem Hausherren bis in die frühen Morgenstunden feiern und sich an der Cocktailbar den ein oder anderen Cocktail gönnen. Am Sonntag gab es dann passend zum Thema noch ein American Breakfast. Die Familie Schütz, rund um Michael Schütz, schafft es von einer Hausmesse zur nächsten die Gäste zu verzaubern, man darf schon gespannt sein, womit man 2017 überrascht wird.