NEUDÖRFL. Am 14.Oktober 2016 findet um 19.00 Uhr die große Herbstmodeschau der Sozialstation Neudörfl im Martinihof statt. Viele Firmen machen wieder mit und stellen sich in den Dienst der guten Sache. Sportliches , Lässiges und Elegantes wird von den Models – zwischen 1und 65 Jahren – vorgeführt. Sie zeigen Mode von Trachten Köstler, Damenmode Hilde, Choice, JOY!KIDS, TAKKO, Lafemme und CHIC-OLA, unterstützt durch Haarstudio Beauty Hairby Bine B, Kosmetik Renate und Blumen Inge & Heidi. Weiters gibt es eine große Tombola und Live Musik von Julia und Philipp aus Bad Sauerbrunn. Der Reingewinn geht an die Sozialstation Neudörfl – Verein für Hauskrankenpflege.