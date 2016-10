Sich warm halten und das Tanzbein schwingen - JAZZ PUB WIESEN

AT

Die Tage bis zum jährlichen Herbstsaisonstart im Jazz Pub Wiesen sind gezählt.

Die DJs stehen bereits in den Startlöchern; am Freitag, den 7. Oktober öffnet das mit Verlaub beste Tanzlokal seit Jahrzehnten wieder die Pforten.

Am 15. Oktober stehen Stammgäste, die sich ebenfalls bereits vor Jahrzehnten zur pannonischen Weltmusik-Band formiert haben auf der Jazz Pub Bühne: Adebar mit Heinz Wolfsbauer, Andi Bedenik und Freunden geben sich die Ehre.

Bei einem "Wozi" und einem Tänzchen vergisst man die scheußlichen Temperaturen rasch!