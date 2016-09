Startschuss für das "süße Leben"

MATTERSBURG. Am 7. Oktober findet der Schulball der HAK/HAS/AUL/FHAK Mattersburg im Martinihof in Neudörfl statt. Die Ballnacht steht unter dem Motto „Night of Sweets – jetzt beginnt das süße Leben“. Die 71 Absolventinnen und Absolventen der 5ABCK, des 3AL und der 3AS können ihren Abschlussball kaum noch erwarten. „Die Vorbereitungen laufen seit Wochen auf Hochtouren. Besonders die Polonaise und die Mitternachtseinlage werden tatkräftig geprobt,“ so Laura Peck und Stefanie Taschner, selbst Schülerinnen der 5BK. Aufgrund der fleißigen Mithilfe der Schüler und vieler Lehrkräfte wird auch die Saaldekoration für eine zuckersüße Atmosphäre sorgen.

Einlass: 19.30 Uhr, Beginn: 20.00 Uhr