"Wenn der Müller mit der Müllerin zum Oktoberfest tanzen geht!"

In der Tracht kann jeder zum Oktoberfest gehen aber als Müller und Müllerin ist man in der Schuhmühle Schattendorf ein VIP schlechthin.

Am Donnerstag, den 13. Oktober heißt es in der Schuhmühle Schattendorf „ O´zapft is!“ Denn wer was vom Müllerhandwerk versteht, weiß dass es vom Getreide zum Bier kein weiter Weg ist. Ab 15.00 Uhr dampfen die Weiss- und anderen Würste und der Verein Schuhmühle sorgt dafür, dass jeder seine zünftige Jause oder sein deftiges Abendessen samt einem gepflegten Bier und einer knusprigen Brezn zu sich nehmen kann.

Könnte gut sein, dass die Mühle auch Besuch von einem echten Bierbraumeister mit Kostproben beehrt wird. Wer mag, kann auch testen wie gut würzige Trester-Kekse schmecken. Und übrigens: Wer lieber in Dirndl und Lederhose kommt, ist auch willkommen und wir drücken allen die Daumen für den Hauptpreis der Tombola, einem echten „Mühlen-Oktober-Korb“.





Do, 13. Oktober ab 15.00 Uhr

Schuhmühle

Am Tauscherbach 1

7022 Schattendorf