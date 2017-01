12.01.2017, 15:48 Uhr

Am 16.8.2015 schrieb ich "Vorwarnung an die Kaffeetrinker....

Jetzt ist es soweit den in Kürze wird Kaffee empfindlich teurer. In Deutschlnad

haben die beiden großten Röster Tschibo und Jakobs den Preis bereits erhöht - bei uns wird es Mitte Feber eintreten. Im Geschäft wird sich die 500 g Packung um ca. 0,50 erhöhen. Wie viel man im Gasthaus, Cafe-/Restaruant blecht wird man bald spüren. Schon jetzt ist z.B.: die Schale Melange kaum unter 2,50 zu kriegen und einige in der Branche scheuen vor 2,90 nicht zurück. Unlängst bestellte ich eine Melange in einem Eßlokal beim Kika und der übliche Preis von 2,50 war der Zeit angepasst. Der Kaffee war ein "Verlängerter" mit mehr Wasser zubereitet als erlaubt. Der Kaffeegenuß wurde verpanscht und die 2,50 nicht wert. Der Lokalpächter wird ebenfalls mit der Kaffee-Preiserhöhung mit ziehen und statt 2,50 mehr verlangen. Wenn man den Kaffeegenuß zum Luxus macht dann wird der eine oder andere Gast das Kaffee trinken in diesem Lokal meiden wenn er dort nur abgezockt wird. Der Grund der Preiserhöhung: Mißernten in den größten Kaffee-Exportländer haben den Börsenkurs an der Kaffeebörse hinauf schnellen lassen.

