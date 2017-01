Ballnacht in Dirndl & Lederhose

30.01.2017, 14:13 Uhr

Tolle Partystimmung beim 7. Trachtenball des MV Forchtenstein

Vergangenen Samstag war es wieder so weit: Im Gasthaus Wagner-Lehner in Forchtenstein, besser bekannt als "Kukuruzstub'n", fand die bereits 7. Auflage des mittlerweile legendären Trachtenballs des Musikvereins Forchtenstein statt. Auf die Gäste warteten eine Trachten-Polonaise, einstudiert von Katrin Neusteurer und Manuel Geisendorfer, eine Big Band mit MusikerInnen des Musikvereins Forchtenstein und die Band "Rockys". Ehrensache, dass sämtliche Gäste – darunter auch Ortschefin Riki Reismüller mit Ehemann Ric – dem Ruf der Veranstalter folgten und in Dirndl und Lederhose zur Veranstaltung erschienen. Tanzen und feiern bis in die frühen Morgenstunden war in diesem Outfit ein ganz besonderes Vergnügen.