28.12.2016, 10:15 Uhr

Die letzte Steuerreform

Wie wird unser FM Herr Schelling den Verlust der Geldeinnahme von Registrie-

kassen verkraften wenn ihn in seinem Ministerium mitgeteilt wird das statt ca.

900.000,-- Millionen nur läpische 80 bis 120 Millionen in die Staatskasse gespült

wurden. Wie wird er den Ausfall kompensieren? Landeshauptmann Niessl fordert

wieder eine Steuerreform - spinnt er? Im Auge hält er einen Geldzuwachs für durch aus möglich. Die Vermögenssteuer oder auch Reichensteuer muß her - diese

Steuer wird schon lange von den roten Politikern gefordert. Ob die ÖVP Granden

nach der Schockmeldung des FM dem Wunsch des Koalationspartner nach geben

wird man abwarten. Niessl weitere Steuerreform ist nicht finanzierbar auch wenn

Steuern auf Kapital und Vermögen kommen.

Gefällt mir