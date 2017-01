21.01.2017, 14:23 Uhr

Donald Trump ist amerikanischer Präsident

Seine Rede nach der Angelobung war wenig überzeugend. Immer wieder betonte

er "Amerika first". So einige ´sehr wichtige Dinge erwähnte er überhaupt nicht -

wie etwa den Klimaschutz, die Zukunft der NATO, der UNO. Widersprüchlichkeiten

in seiner Rede waren keine Seltenheit. Die politische Weltbühne hat einen neuen

Clown bekommen der politisch unerfahren einen neuen Krieg auslösen könnte.

Das er durch das amerikanische Wahlsystem von Wahlmänner zum Präsident ge-

wählt wurde spiegelt wieder wie Kritik unfähig und das auch geistig sehr viele Amis

nicht die hellsten Köpfe sind die ihm die Stimme gaben. Sie blicken über den Tellerrand nie hinaus - ein Patriot zu sein und viel Geld verdienen ist ihr Lebens-

motto. Putin hat schon längst Trump, das seltsame amerikanische Demokratie-

Verhalten durch schaut und wird diesen Toppel herein legen wo er nur kann. Trump wird nicht nach deftige Sprüche gemessen sonden nach Taten. Abwarten ob er würdig ist das Amt des US-Präsident zu bekleiden. Brüssel sollte ihm unbedingt eine Eingewöhnngszeit samt Nachlaß politischer Entgleisung gewähren. Trump

hat die mehrheitlich die Repubikaner im Kongress und Senat hinter sich was

von größtem Vorteil ist den sein Vorgänger Obama nicht hatte.

